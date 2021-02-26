Японец Ямамото – лидер двоеборья после прыжков, лучший из россиян стал 40-м

В Оберстдорфе (Германия) на чемпионате мира по лыжным видам спорта завершилась первая часть соревновательного дня у двоеборцев.



В гундерсене после прыжков с трамплина лидером стал Риота Ямамото (Япония), набрав 143.1 очка. За ним расположился соотечественник Акито Ватабе с 138.1 очками. Третье место после прыжковой части занимает норвежец Ярль Магнус Рийбер с 137.6 очками.



Лучшим из россиян стал Вячеслав Барков – он набрал 88.5 очков и ушёл с трамплина на 40-м месте. Другой россиянин Александр Миланин стал 43-м, Артём Галунин – 46-м. Самир Мастиев не смог завершить прыжковую часть.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Двоеборье.

Положение после прыжков с трамплина.

1. Риота Ямамото (Япония) 143.1

2. Акито Ватабе (Япония) 138.1

3. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) 137.6

…40. Вячеслав Барков (Россия) 88.5

43. Александр Миланин (Россия) 84.9

46. Артём Галунин (Россия) 69.9

Самир Мастиев (Россия) DSQ



В 18:00 мск соревнования двоеборцев продолжатся гонкой преследования на 10 км.