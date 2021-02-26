Отец Большунова — о наказании сына: перед ЧМ решили ещё раз попрессовать. Это некрасиво

Александр Большунов — старший, отец лыжника сборной России Александра Большунова, прокомментировал наказание сына, которое тот получил за стычку с финским лыжником Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Напомним, Большунову назначили испытательный срок в пять гонок и оштрафовали на 2000 франков.

«Накануне чемпионата мира они выступают с таким заявлением, чтобы оказать психологическое давление, постараться придержать его. После того случая прошло уже много времени, ничего не сообщалось, но перед чемпионатом мира решили его ещё раз попрессовать. Считаю это решение неправильным.

Наши спортсмены постоянно сталкиваются с предвзятым отношением, даже Елена Валерьевна Вяльбе говорит о двойных стандартах при вынесении решения по тому или иному инциденту: нас наказывают, других — нет. Это неправильно, всё это выглядит некрасиво», — цитирует Большунова-старшего ТАСС.