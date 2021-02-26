Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина — шестая в командном турнире ЧМ
Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла шестое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Победу одержала сборная Австрии, опередив «летающих лыжниц» из Словении всего на 1,4 балла. Бронзовыми призёрами стали норвежки.
За сборную России выступали Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Кристина Прокопьева. Лучшие результаты в национальной команде показала Аввакумова с прыжками на 91,0 и 95,5 м. Накануне Ирина заняла 12-е место в личных соревнованиях.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Трамплин HS-106. Женщины. Команды
1. Австрия – 959,3.
2. Словения – 957,9.
3. Норвегия – 942,1…
6. Россия – 787,4.
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