Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина — шестая в командном турнире ЧМ

Женская сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина заняла шестое место в командных соревнованиях на чемпионате мира, который проходит в Оберстдорфе (Германия). Победу одержала сборная Австрии, опередив «летающих лыжниц» из Словении всего на 1,4 балла. Бронзовыми призёрами стали норвежки.

За сборную России выступали Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Софья Тихонова и Кристина Прокопьева. Лучшие результаты в национальной команде показала Аввакумова с прыжками на 91,0 и 95,5 м. Накануне Ирина заняла 12-е место в личных соревнованиях.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Трамплин HS-106. Женщины. Команды

1. Австрия – 959,3.

2. Словения – 957,9.

3. Норвегия – 942,1…

6. Россия – 787,4.