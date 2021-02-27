Российские «летающие лыжники» прошли квалификацию на ЧМ-2021

Все российские спортсмены успешно квалифицировались на соревнования по прыжкам с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия).

Лучший результат из россиян показал Данил Садреев – за прыжок на 102,5 м он получил десятую сумму баллов. Денис Корнилов прыгнул на 97,5 м и стал 28-м. Евгений Климов улетел на 91 м – это 38-й результат. Михаил Назаров (90,5 м) – 42-й.

Выиграл квалификацию норвежский «летающий лыжник» Эгнер Гранеруд Хальвор, приземлившийся на отметке 105,5 м. Второй результат показал словенец Анже Ланишек (103,0 м). Третьим был австриец Штефан Крафт (101,5).

Медали чемпиона мира в прыжках на лыжах у мужчин будут разыграны в субботу, 27 февраля.