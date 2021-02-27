Норвежский обозреватель рассказал, что делает Большунова фаворитом скиатлона на ЧМ

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер поделился мнением о предстоящем выступлении российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Гонка состоится сегодня, 27 февраля. Начало — 15:30 мск.
«Большунов обладает выносливостью, чтобы справляться с большой продолжительностью бега и сохранять максимальную скорость. Кроме того, его тактика стало более зрелой, если провести сравнение с предыдущим чемпионатом мира, когда норвежские лыжника заставляли его совершать ошибку за ошибкой. Большинство сходятся во мнении, что для Большунова настал великий момент, как и для всего российского спорта.
Но способен ли он по-настоящему поднажать в решающий момент? Два года назад в Зеефельде Рёте сумел обойти Александра. С тех пор русские многому научились. Большунов стал более стабильным, но и он может ошибаться.
Финн Ийво Нисканен и Александр Большунов являются двумя лучшими классическими бегунами. Вероятно, задача для норвежцев будет заключаться в том, чтобы проследить за ними первые 15 километров.
Однако коньковая часть этой трассы при такой высокой температуре будет очень тяжёлая. И это делает Александра Большунова фаворитом», — написал обозреватель в статье на сайте издания.
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