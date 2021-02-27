Попавший в ДТП Тайгер Вудс восстанавливается и находится в хорошем настроении

Американский гольфист Тайгер Вудс, попавший в автомобильную аварию, в результате которой получил множественные травмы ног, находится в хорошем настроении. Об этом говорится в заявлении, размещённом на официальной странице Вудса в «Твиттере».
«Утром Тайгер был перевезён в медицинский центр „Седарс-Синай“, где ему была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами. Процедуры прошли успешно. В настоящее время он восстанавливается и находится в хорошем расположении духа. Тайгер и его семья хотели бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку и сообщения, получаемые в течение последних нескольких дней», — говорится в сообщении.
45-летний Вудс — 15-кратный победитель мэйджоров (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом, 18 побед). За карьеру гольфист выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, 2 турнира Азиатского тура, 3 турнира PGA тура Австралии. Отметим, что Вудс является самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема». Был первой клюшкой планеты на протяжении рекордных 623 недель, из них 281 — подряд.
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