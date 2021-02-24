Стефен Карри, Мэджик Джонсон и Клэй Томпсон отреагировали на аварию Тайгера Вудса

Сразу несколько звёзд НБА отреагировали на информацию о ДТП с участием легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Накануне Вудс врезался в дерево недалеко от Лос-Анджелеса. В результате его автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Спасатели разрезали машину, чтобы вытащить пострадавшего. В результате инцидента Вудс получил серьёзные травмы ног, ему уже сделали экстренную операцию.

«Выздоравливай быстрее, Тайгер Вудс! Молюсь за тебя и твою семью. Всё в руках бога. Оставайся сильным», — написал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

«Молюсь за Тайгера Вудса. Ужасные новости», — добавил защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон.

«Молитесь за Тайгера Вудса. Он попал в серьёзную аварию. Давайте молиться за его быстрое выздоровление», — написал легенда НБА Мэджик Джонсон.