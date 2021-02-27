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Девушка Рёте, которая родит на днях, рассказала, как отпустила норвежца на чемпионат мира

Девушка Рёте, которая родит на днях, рассказала, как отпустила норвежца на чемпионат мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Находящаяся в положении девушка норвежского лыжника Сьюра Рёте, Сив Эмили Лёвволд, рассказала, тяжело ли ей было отпустить норвежца на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

«Сейчас достаточно много разговоров, что Сьюр станет папой и при всём при этом участвует в чемпионате мира. Но на самом деле у нас прекрасные отношения, мы отлично понимаем друг друга. Я очень хотела, чтобы он поехал на чемпионат мира, если бы он этого пожелал. Думаю, в этом году будет так же интересно, как и в прошлом. Я и все близкие Сьюра знаем, на что он способен», — приводит слова Лёвволд VG.

Напомним, сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира состоится скиатлон. Начало мужской гонки — в 15:30 мск. На прошлом чемпионате мира победу одержал как раз Рёте.

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