Девушка Рёте, которая родит на днях, рассказала, как отпустила норвежца на чемпионат мира

Находящаяся в положении девушка норвежского лыжника Сьюра Рёте, Сив Эмили Лёвволд, рассказала, тяжело ли ей было отпустить норвежца на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).
«Сейчас достаточно много разговоров, что Сьюр станет папой и при всём при этом участвует в чемпионате мира. Но на самом деле у нас прекрасные отношения, мы отлично понимаем друг друга. Я очень хотела, чтобы он поехал на чемпионат мира, если бы он этого пожелал. Думаю, в этом году будет так же интересно, как и в прошлом. Я и все близкие Сьюра знаем, на что он способен», — приводит слова Лёвволд VG.
Напомним, сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира состоится скиатлон. Начало мужской гонки — в 15:30 мск. На прошлом чемпионате мира победу одержал как раз Рёте.
- 27 февраля 2021
-
12:20
-
11:53
-
10:40
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34
-
00:11
- 26 февраля 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:16
-
22:50
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
20:29
-
19:51
-
19:11
-
18:42
-
18:26
-
17:57
-
16:54
-
16:53
-
16:06
-
16:00
-
15:33
-
15:30
-
15:01
-
14:34
-
14:16
-
14:04
-
13:56
-
13:47