Вяльбе — о скиатлоне на ЧМ: лучше бы сначала бежали мужчины. Девчонкам было бы легче

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о состоянии трассы, где пройдёт скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Женская гонка проходит в настоящее время. Начало мужской — в 15:30 мск.
«На месте организаторов я бы, конечно, сейчас выпускала мужчин. Они всё-таки лучше проходят спуски. Потом трасса развязнет, и девчонкам тогда было бы получше. Снега здесь не будет по колено, где они могут поковыряться, в связи с тем что трассу всё-таки солят. Но организаторы так решают. Рисковать, наверное, тоже особо не надо. Здесь и подъёмы очень сложные, и все будут притормаживать. Отдохнуть на спусках здесь практически невозможно.
Йохауг не очень хорошо проходит спуски. Она горняк, трасса тяжёлая, и это хорошо для неё. А вот спуски ей идут во вред, она с этим ничего поделать не может. Ну посмотрим. Мне кажется, шведки не сильно захотят её отпускать. Буду надеяться, что и наши девчонки смогут бороться. Она всегда уходит на первых двух-трёх километрах. Если этот момент не упустить, то дальше с ней бороться можно будет", — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
- 27 февраля 2021
-
14:27
-
14:15
-
14:14
-
14:04
-
13:56
-
13:51
-
12:20
-
11:53
-
10:40
-
10:02
-
09:22
-
08:00
-
00:59
-
00:34
-
00:11
- 26 февраля 2021
-
23:51
-
23:43
-
23:16
-
22:50
-
22:33
-
22:08
-
21:45
-
21:29
-
20:29
-
19:51
-
19:11
-
18:42
-
18:26
-
17:57
-
16:54
-
16:53
-
16:06
-
16:00
-
15:33
-
15:30