Вяльбе — о скиатлоне на ЧМ: лучше бы сначала бежали мужчины. Девчонкам было бы легче

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о состоянии трассы, где пройдёт скиатлон на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Женская гонка проходит в настоящее время. Начало мужской — в 15:30 мск.

«На месте организаторов я бы, конечно, сейчас выпускала мужчин. Они всё-таки лучше проходят спуски. Потом трасса развязнет, и девчонкам тогда было бы получше. Снега здесь не будет по колено, где они могут поковыряться, в связи с тем что трассу всё-таки солят. Но организаторы так решают. Рисковать, наверное, тоже особо не надо. Здесь и подъёмы очень сложные, и все будут притормаживать. Отдохнуть на спусках здесь практически невозможно.



Йохауг не очень хорошо проходит спуски. Она горняк, трасса тяжёлая, и это хорошо для неё. А вот спуски ей идут во вред, она с этим ничего поделать не может. Ну посмотрим. Мне кажется, шведки не сильно захотят её отпускать. Буду надеяться, что и наши девчонки смогут бороться. Она всегда уходит на первых двух-трёх километрах. Если этот момент не упустить, то дальше с ней бороться можно будет", — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».