Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне!

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Оберстдорфе (Германия ), завершился мужской скиатлон. Победу одержал россиянин Александр Большунов.

После смены лыж борьбу с Большуновым за медали вели только пятеро норвежцев и британец Эндрю Масгрэйв, которого не хватило на предпоследнем круге. На последнем круге в отрыв ушли Большунов, Ханс Кристер Холунд и Симен Хегстад Крюгер, они и разыграли медали.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.