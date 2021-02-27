Александр Большунов: при каждом движении говорил себе: «Я должен стать чемпионом мира»

Чемпион мира в скиатлоне российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу. На последнем круге Большунов обыграл норвежцев Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера.

«Сегодня понимал, что могу бежать и выигрывать. Даже когда вышел на разминку, понимал, что можно не разминаться, а просто начинать гонку и делать свою работу. В последний подъём бежал и при каждом движении говорил себе: „Я должен стать чемпионом мира“. Когда выкатывался на финишный спуск, даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа.

Всё время контролировал гонку. Главным было — отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. Я сумел это сделать, а дальше главное было — быть рядом, чтобы на финишном подъёме сделать всё, как могу", — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».