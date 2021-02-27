Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бородавко: гонка Большунова – учебник: как действовать, когда ты один против всех

Бородавко: гонка Большунова – учебник: как действовать, когда ты один против всех
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, заявил, что эта гонка войдёт в учебники лыжного спорта.

«Эту гонку Большунова будут показывать, как учебник для молодых спортсменов. Как действовать, когда ты один против всех. Сценарий к гонке полностью написал Александр», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На последних километрах и даже метрах дистанции Большунов обыграл Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера, а ранее отцепил ещё трёх норвежцев — Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Эмиля Иверсена и Сьюра Рёте. Гонку на 30 км Большунов выиграл как спринт, на последнем подъёме на стадионе.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием
Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021