Бородавко: гонка Большунова – учебник: как действовать, когда ты один против всех

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, заявил, что эта гонка войдёт в учебники лыжного спорта.

«Эту гонку Большунова будут показывать, как учебник для молодых спортсменов. Как действовать, когда ты один против всех. Сценарий к гонке полностью написал Александр», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На последних километрах и даже метрах дистанции Большунов обыграл Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера, а ранее отцепил ещё трёх норвежцев — Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Эмиля Иверсена и Сьюра Рёте. Гонку на 30 км Большунов выиграл как спринт, на последнем подъёме на стадионе.