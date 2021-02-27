Бородавко: гонка Большунова – учебник: как действовать, когда ты один против всех
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, комментируя победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, заявил, что эта гонка войдёт в учебники лыжного спорта.
«Эту гонку Большунова будут показывать, как учебник для молодых спортсменов. Как действовать, когда ты один против всех. Сценарий к гонке полностью написал Александр», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На последних километрах и даже метрах дистанции Большунов обыграл Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера, а ранее отцепил ещё трёх норвежцев — Йоханнеса Хёсфлота Клебо, Эмиля Иверсена и Сьюра Рёте. Гонку на 30 км Большунов выиграл как спринт, на последнем подъёме на стадионе.
Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием
Саша так мощно рванул в последний подъём, что на финишной прямой пришлось притормозить, чтобы посмотреть, где же там норвежцы?
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
19:05
-
18:56
-
18:54
-
18:45
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:13
-
18:08
-
18:06
-
18:06
-
18:01
-
17:53
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:46
-
17:39
-
17:29
-
17:24
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:42
-
16:29
-
15:32
-
15:23
-
15:22
-
15:08
-
15:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам