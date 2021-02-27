Большунов: семь дней назад не знал, смогу ли выступать на чемпионате мира

Чемпион мира по лыжным гонкам в скиатлоне россиянин Александр Большунов рассказал о состоянии своего здоровья.
Ранее 24-летний лыжник простудился, из-за досрочно завершил подготовительный сбор российской сборной в Италии, и раньше остальных прибыл в Оберстдорф.
«Форма у меня неплохая. Между прочим, ровно неделю назад у меня было другое состояние. Я простудился в горах, были сопли, слёзы — всё вместе. Ровно семь дней назад я не знал, смогу ли бежать спринт, смогу ли бежать дистанцию. В голове были мысли, что, возможно, чемпионат мира пролетит мимо меня. Рад, что всё-таки сделал правильные выводы и спустился с гор. Когда спустился, уже на следующий день мне стало легче. В спринте уже бежал и мог быть конкурентоспособен. Сегодня моё состояние говорит о том, что всё правильно было сделано», — заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».
Для россиянина сегодняшнее золото стало первой победой на чемпионатах мира в карьере.
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