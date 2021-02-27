Призёр ЧМ Крянин: Большунов находится на уровне олимпийского чемпиона

Бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.



«Большунов — герой. Ему уже можно присвоить звание гроссмейстера. Он вышел на эту гонку чисто выигрывать. Саша правильно разложил силы, сыграл красиво и доказал, что первый и лучший на данный момент.



Норвежцам было легче. Они тренируются вместе и знают друг друга. Им есть на кого положиться. Важно не то, кто тебя окружает. Важно, в каком ты сам состоянии, что ты можешь с ними сделать. Тренер и сам Саша сработали на сто процентов. Юрия Викторовича можно поздравить, и Диму Пирогова с группой смазчиков.



Большунов возмужал. Когда у него были вторые места, он и тогда мог выигрывать. Просто не получалось разложить свои силы правильно. А сейчас он это делает очень красиво и хорошо. Саша сейчас на уровне олимпийского чемпиона. Помимо норвежцев много команд, которые хотят быть первыми, но Саша доказывает, что он уже на этом уровне находится. До Олимпиады ещё целый год — ЧМ продолжается. Есть ещё гонки, где надо побеждать. Саше и всей команде сейчас будет легче, что есть золотая медаль. Ребята будут тянуться. Это плюс, чтобы завоевать ещё больше наград. Саша любит и хочет быть первым. Есть возможность это доказать», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Поразительная золотая гонка Большунова! Россиянин разбил всех норвежцев их же оружием Мощнейший финишный рывок нашего лыжника хочется пересматривать снова и снова!