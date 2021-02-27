Холунд: пытался выложиться без остатка на последнем подъёме и горжусь этой медалью

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал итоги скиатлона на чемпионате мира. Он занял третье место, а победу одержал россиянин Александр Большунов.



«Я пытался сохранить максимум сил для последнего подъёма, а там уже выложиться без остатка. В итоге удалось попасть на подиум. Для меня это первая медаль в сезоне. Горжусь этим достижением», — приводит слова Холунда TV2.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Скиатлон, 2x15 км



1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.

8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…

18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…

23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.