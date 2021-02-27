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Холунд: пытался выложиться без остатка на последнем подъёме и горжусь этой медалью

Холунд: пытался выложиться без остатка на последнем подъёме и горжусь этой медалью
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал итоги скиатлона на чемпионате мира. Он занял третье место, а победу одержал россиянин Александр Большунов.

«Я пытался сохранить максимум сил для последнего подъёма, а там уже выложиться без остатка. В итоге удалось попасть на подиум. Для меня это первая медаль в сезоне. Горжусь этим достижением», — приводит слова Холунда TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Скиатлон, 2x15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1:11.33,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – отставание 1,1.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +1,7.
4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +21,5.
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – +22,1.
6. Сьюр Рёте (Норвегия) – +47,3.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – +1.33,3.
8. Иван Якимушкин (Россия) – +2.00,3…
18. Алексей Червоткин (Россия) – +2.49,5…
23. Евгений Белов (Россия) — +4.01,2.

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