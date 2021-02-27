Устюгов больше не выступит на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, почему отказался бежать завтрашний командный спринт на чемпионате мира, а также пояснил, что в понедельник покинет Оберстдорф.
«Состояние не очень. Не то чтобы не хочу бежать спринт — физически не смогу. Нога повороты не держит. Маркус Крамер сегодня после гонки сказал, что они хотят, чтобы я бежал завтра спринт. Но я до этого уже сказал Сане Терентьеву, что на меня нельзя рассчитывать. Наверное, это надрыв. Не могу полноценно сесть на спуске, опираюсь на одну ногу. И в спринте левая полноценно не работала. Делал всё, что мог, чтобы восстановить ногу, доктора помогали с массажистами, но никак не получилось. 1-го марта я улетаю отсюда, 2-го марта будет обследование по допуску на чемпионат России», — рассказал Устюгов в прямом эфире инстаграм-аккаунта комментатора «Матч ТВ» Андрея Романова.
- 27 февраля 2021
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