Петухов: сегодня дал бы Большунову Героя России

Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Петухов прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира.
«Я бы сегодня дал Большунову Героя России. Тащил за собой пятерых норвежцев, в результате Клебо стал отваливаться от пелотона, потом Иверсен. Затем они подъехали, но было видно, что они уже не держат рывок. Значит, на последнем круге пойдёт «натяжка» на максимум и им будет тяжело. Это и произошло.
В какой-то момент они подъехали, Саша стал ускоряться. Рядом были Крюгер и Холунд. И были большие опасения, я переживал, когда Холунд сделал небольшой отрыв. Но после предпоследнего подъёма очень большая спусковая часть. Я понимал, что Саша со своим весом, со своими габаритами должен накатить, что и произошло», — приводит слова Петухова «Советский спорт».
- 27 февраля 2021
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