Ярошенко: Большунов может попытаться стать королём лыж, выиграв ещё и гонку на 50 км

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Большунов на последних гонки боролся с пятью соперниками из Норвегии.

«Герой, молодец! Сильнейший лыжник России. Мало говорит, но много делает, не отвлекается на то, что может его отдалить от результата. Конечно, выражаю слова благодарности его тренеру, их тандему. Я особенно волновался за него на последнем километре сегодняшнего противостояния.

Александр понимал, что надо отрываться от Клебо, все шли на предельных скоростях. У лыжников всегда безумные трассы по рельефу, там колоссальные перепады. У кого больше сил было, тот и победил. Когда в конце осталось три спортсмена, особой тактики не наблюдалось. Все трое понимали, что последний подъём – решающий. Ускорение Большунова на этом участке было феноменальным. Всегда удивлялся, когда спортсмен работает на пределе возможностей, а в конце выдаёт такое. Сложно сказать, откуда берутся силы. Наверное, это воля к победе.

Даже когда Александр пропустил норвежца, обречённости не было. Волнение – да. По мимике ведь непонятно, что происходит со спортсменом. Но движения Большунова были чёткими. Отваливающиеся лыжники уже были раскоординированными. С другой стороны, тот же Клебо сначала отвалился, потом опять подтягивался. Оживал и догонял, как зомби! Я уже думаю: «Да сколько можно? Где та серебряная пуля?» Но Большунова так и не догнал.

Может, после того как Александр стал чемпионом мира, ему проще будет психологически. Конечно, давит, когда человек понимает, что он сильнейший, а титула нет. Теперь он может попытаться стать королём лыж, выиграв ещё и гонку на 50 км. А там Олимпийские игры совсем не за горами. Очень приятно, что до них небольшой перерыв. Надеемся, что у него всё будет хорошо», — приводит слова Ярошенко «ВсёПроСпорт».