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Журова прокомментировала идею присвоить Большунову звание Героя России

Журова прокомментировала идею присвоить Большунову звание Героя России
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на идею присвоения Героя России лыжнику Александру Большунову, который стал победил в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). В ходе гонки Большунов опередил пятерых норвежских лыжников и впервые стал чемпионом мира.

«Герой, когда много выиграл, но все равно радостно за Сашу. Когда ждёшь долго, а потом приходит — все говорят, что герой. Ребята в принципе должны радовать болельщиков своими результатами.

Я против присвоения героя России любым спортсменам. Народная любовь большего стоит, чем другие награды. Для зимнего сезона, когда сезон подходит к концу, мы уже можем делать какие-то промежуточные итоги для общекомандного места на ОИ-2022. Все ЧМ по зимним видам будут считаться для этого. И эта золотая медаль, безусловно, важна. Саша — большой молодец», — приводит слова Журовой Sport24.

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