FIS изменила правила квалификации в финал командного спринта на ЧМ в Оберстдорфе

Менее чем за сутки до начала соревнований в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Международная федерация лыжного спорта (FIS) изменила правила квалификации в финал гонки, информирует SVT.
Если раньше в финальную часть квалифицировались по две команды из каждого полуфинала, а также шесть лучших по времени команд, то сегодня, 28 февраля, в финал выйдут по четыре команды из каждого полуфинального забега, а также два лучших по времени коллектива.
Это решение было принято из-за тёплой погоды, которая установилась в Оберстдорфе, с целью выравнять условия для участников обоих предварительных забегов.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 28 февраля
12:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-106
13:00 — лыжные гонки. Женщины. Командный спринт 6 x 1,2 км. Свободный стиль. 1/2 финала
13:56 — лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, 6x 1,6 км. Свободный стиль. 1/2 финала
15:00 — лыжные гонки. Женщины. Командный спринт 6 x 1,2 км. Свободный стиль. Финал
15:30 — лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт, 6x 1,6 км. Свободный стиль. Финал
17:00 — лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-106 + Эстафета 4x5 км
19:00 — прыжки с трамплина. Микст. Трамплин HS-106
В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии. Национальная команда России пока завоевала одну награду.
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