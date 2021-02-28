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Ступак — о командном спринте: лыжи то поедут, то не очень. Мне это всё не очень нравится

Ступак — о командном спринте: лыжи то поедут, то не очень. Мне это всё не очень нравится
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала совместное с Натальей Непряевой выступление в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Во втором полуфинальном забеге россиянки стали вторыми, отстав от шведок на 1,85 секунды.

«Сегодня в целом очень жёсткая трасса, но есть места довольно мягкие, поэтому лыжи то поедут, то не очень. По лыжам сейчас вообще больше всего вопросов, и мне это всё пока что-то не очень нравится. Ну ничего, посмотрим. Будет новый забег.

Рискую ли на спуске? Насколько это возможно. Стараюсь делать всё максимально нормально, но садиться первой — не вариант. А не садиться — значит, стараться не уходить. Тоже не вариант. Достаточно сложная в тактическом плане трасса. Будем думать», — сказала Ступак в эфире Матч ТВ.

Ступак и Непряева вышли в финал командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе
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