Ступак — о командном спринте: лыжи то поедут, то не очень. Мне это всё не очень нравится

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала совместное с Натальей Непряевой выступление в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Во втором полуфинальном забеге россиянки стали вторыми, отстав от шведок на 1,85 секунды.
«Сегодня в целом очень жёсткая трасса, но есть места довольно мягкие, поэтому лыжи то поедут, то не очень. По лыжам сейчас вообще больше всего вопросов, и мне это всё пока что-то не очень нравится. Ну ничего, посмотрим. Будет новый забег.
Рискую ли на спуске? Насколько это возможно. Стараюсь делать всё максимально нормально, но садиться первой — не вариант. А не садиться — значит, стараться не уходить. Тоже не вариант. Достаточно сложная в тактическом плане трасса. Будем думать», — сказала Ступак в эфире Матч ТВ.
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