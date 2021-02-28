Клебо удивился, что в командном спринте Ретивых пошёл перед ним по невыгодной траектории

Пятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо удивился, что в командном спринте россиянин Глеб Ретивых пошёл перед ним по невыгодной траектории.

«Я старался как можно скорее догнать лидера. Почему пошёл направо, когда Ретивых шёл слева? Мне кажется, это вообще странный выбор маршрута. Я сразу уходил в правую часть, тот участок был быстрее и лучше. Тогда я думал, что Мяки будет опасен на финише. Но узнал, что появляется просвет, после чего нужно было просто добраться до финиша», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Вместе с Александром Большуновым Ретивых занял в командном спринте третье место. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, в тройку лучших вошёл также дуэт финских лыжников.