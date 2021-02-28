Бессмертных — о Большунове: счастлив, что у нас есть человек, настроенный только на золото

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трёхкратный серебряный призёр чемпионатов мира, призёр этапов Кубка мира Александр Бессмертных прокомментировал третье место Александра Большунова и Глеба Ретивых в мужском командном спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).



«Ретивых на данный момент, наверное, лучший спринтер из тех, кто есть. Каждый показал максимум. Не думаю, что Глеб думал: «Мне бы медаль, и всё равно какую». Он тоже, как и Александр, хочет золота, но сегодня не получилось.



Реально ли бороться с Клебо? Конечно, Большунов вчера доказал, что реально бороться хоть с кем и хоть где. Нет смысла говорить, что было бы, если бы Устюгов выступал сегодня.



Большунов подошёл в фантастической форме к этому чемпионату мира. У него и тренера это получилось. Я счастлив, что в сборной есть человек, который каждую гонку бежит как последнюю, настроен только на золотую медаль», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Панжинский: у мужчин всегда хочется золота. Но Большунов у нас один, к сожалению