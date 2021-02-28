Норвежец Вальнес рассказал о соперничестве с Большуновым во время командного спринта на ЧМ

Норвежский лыжник Эрик Вальнес рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) после того, как россиянин Александр Большунов совершил рывок. Отметим, что Вальнес вместе с Йоханнесом Клебо одержали победу в гонке. Большунов и Глеб Ретивых стали третьими.
«Было очень волнительно, до сих пор перед глазами эта картина. У него безумная передача. Это был не просто рывок, а высочайшая скорость, которая чувствовалась в каждом его шаге. Я очень устал», — приводит слова Вальнеса VG.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Командный спринт, свободный стиль. Финал
1. Эрик Вальнес/Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 15.01,74
2. Ристоматти Хакола/Йони Мяки (Финляндия) — отставание 1,68
3. Глеб Ретивых/Александр Большунов (Россия) — +2,09.
- 28 февраля 2021
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