Крянин: Устюгов бы не стал ждать, его догнать было бы тяжело

Призёр чемпионата мира главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Большунов отправил Ретивых на финишный этап с отрывом от норвежца Йоханнеса Клебо в 4 секунды, но Глеб проиграл не только Клебо, но и финну Йони Мяки. У России – бронза.



«Клебо — лучший спринтер, на данный момент с ним нереально в этом бороться. Если бы Устюгов был в хорошем состоянии, тогда можно было бороться с тактикой отрыва по дистанции. Её на данный момент могут исполнить Большунов и Устюгов. Это те ребята, которые могут бороться за первое место. Сергей бы не стал ждать, стал работать на максимум, его догнать было бы тяжело.

Что касается расстановки по этапам, то всё сделано правильно. Ретивых не смог бы первый этап пройти так нормально. Неизвестно, что бы было дальше», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.