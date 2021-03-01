Норвегия с огромным преимуществом лидирует в медальном зачёте лыжного ЧМ

Вчера, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) было разыграно четыре комплекта медалей.
Сборная Норвегии пополнила копилку золотых наград в мужском командном спринте и командном турнире двоеборцев. Победу в женском командном спринте одержали шведские лыжницы, что позволило их сборной выйти на второе место в медальном зачёте после Норвегии. Первое золото завоевали хозяева соревнований, выиграв турнир по прыжкам на лыжах с трамплина среди смешанных команд. Десятой нацией, завоевавшей хотя бы одну медаль, стали швейцарцы. Лыжницы завоевали серебро в командном спринте.
На счету сборной России бронза Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями в активе российская команда занимает шестое место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт
1. Норвегия – 6 золотых – 6 серебряных – 5 бронзовых (17 медалей)
2. Швеция – 2-1-1 (4)
3. Германия – 1-2-0 (3)
4. Словения – 1-1-3 (5)
5. Австрия – 1-0-2 (3)
6. Россия – 1-0-1 (2)
7. Польша — 1-0-0 (1)
8. Финляндия — 0-2-0 (2)
9. Швейцария – 0-1-0 (1)
10. Япония — 0-0-1 (1).
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