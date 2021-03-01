РФ потребовала у Испании выдачи врача, обвиняемого в хищении денежных средств Чаадаевой

Россия отправила в Испанию запрос об экстрадиции врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег у фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой). Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере)», — сообщил источник.
Чаадаева получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего перенесла две операции. После курса восстановительного лечения Комиссарова подала в суд на клинику и просила взыскать 51 млн рублей убытков, а также компенсацию морального ущерба 5 млн рублей, так как врачи клиники обещали, что она сможет полностью выздороветь и начать ходить. При этом представители клиники заявляют, что не давали спортсменке гарантий, что она встанет на ноги, а лишь обещали помочь улучшить качество её жизни. В феврале 2019 года Невский районный суд принял решение о взыскании с клиники морального вреда в размере 40 тыс. рублей и штрафа в размере 20 тыс. рублей, так как судом было установлено, что исковое заявление Комиссарова подала после истечения срока исковой давности. Осенью 2019 года Петербургский городской суд увеличил с 60 тыс. до 3 млн рублей размер компенсации.
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