РФ потребовала у Испании выдачи врача, обвиняемого в хищении денежных средств Чаадаевой

Россия отправила в Испанию запрос об экстрадиции врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денег у фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой). Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере)», — сообщил источник.

Чаадаева получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего перенесла две операции. После курса восстановительного лечения Комиссарова подала в суд на клинику и просила взыскать 51 млн рублей убытков, а также компенсацию морального ущерба 5 млн рублей, так как врачи клиники обещали, что она сможет полностью выздороветь и начать ходить. При этом представители клиники заявляют, что не давали спортсменке гарантий, что она встанет на ноги, а лишь обещали помочь улучшить качество её жизни. В феврале 2019 года Невский районный суд принял решение о взыскании с клиники морального вреда в размере 40 тыс. рублей и штрафа в размере 20 тыс. рублей, так как судом было установлено, что исковое заявление Комиссарова подала после истечения срока исковой давности. Осенью 2019 года Петербургский городской суд увеличил с 60 тыс. до 3 млн рублей размер компенсации.