Кершоу — о поведении Большунова после финиша: по телевизору это выглядит очень плохо

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, что думает о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
Победу одержала сборная Норвегии. В ходе командного спринта Большунов ушёл в отрыв на предпоследнем этапе и передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над Клебо в 4 секунды, однако россиянин проиграл не только норвежцу, но и финну Йони Мяки. После финиша Большунов не подошёл и не поздравил своего партнёра по команде.
«Что можно сказать о Большунове? Он «убийца». Он хочет золота. Он показал отличную гонку и расстроился, но он великолепный лыжник. Мы много раз видели это раньше. Его поведение? Честно говоря, такая картина расстраивает. Это командные соревнования. Они завоевали медаль. Но я понимаю, что он расстроен после такого выступления. По телевизору это выглядит очень плохо, когда не поздравляешь своего партнёра по команде», — цитирует Кершоу Dagbladet.
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