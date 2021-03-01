Кершоу: обидно за российских лыжниц, но уже само возвращение Непряевой впечатляет

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступление сборной России в женском командном спринте на чемпионате мира. Юлия Ступак и Наталья Непряева заняли четвёртое место.

«Ступак была очень хороша в командном спринте, она показывала отличный ход. Юлия бежала в паре с Непряевой, и мне было за них обидно. Она была очень разочарована на финише. Но Непряева недавно сломала две кости на руке. То, что она вернулась на такой уровень, уже впечатляет. Очень мало кто способен держать тот высочайший темп в последний подъём, который был у женщин в финале. Это был безумно высокий уровень», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.