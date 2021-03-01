Вяльбе — о травме Спицова: если сейчас руку нагрузить, то он её доломает

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о травме Дениса Спицова, из-за которой 24-летний спортсмен не выступит на чемпионате мира.
Спицов упал на тренировке в понедельник, 1 марта, и сломал руку. У него диагностирован перелом пятой пястной кости левой руки.
«К сожалению, Денис упал на том же спуске, где такая же трагедия произошла и с Устюговым. У него перелом пятой пястной кости левой руки. На следующий день он вылетает домой. Обратились опять к тому же доктору, которая делала операцию Наталье Непряевой. Она сказала: «Ставьте мне задачу, я всё сделаю». Думаю, это будет фиксация шурупами. Если без них, то уйдёт шесть недель на восстановление. Если с фиксацией — то две-три, возможно.
Не знаю, может, он в Тюмени что-то и пробежит ещё, но у нас осталось не так много времени до конца сезона. Он был в очень хорошем состоянии. И на эстафету я очень на него рассчитывала. Он тренировался и даже думал о том, чтобы как-то заморозить руку. Но там такой перелом неудачный, скрученный. Врач и здесь осмотрел, и по фото нам подтвердили, что если сейчас руку нагрузить, то он просто её доломает. Не вижу никакого смысла рисковать. Мы все предполагали, что это просто ушиб. Никто даже не думал о переломе», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
- 1 марта 2021
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