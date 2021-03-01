«Это что, бокс?» Шведские лыжницы осудили поведение эстонца, ударившего соперника
Лыжницы сборной Швеции Мая Дальквист и Фрида Карлссон прокомментировали поведение эстонца Марко Килпа во время полуфинальной гонки командного спринта на чемпионате мира. Тот умышленно ударил кулаком британца Джеймса Клагнета, шедшего рядом с ним. После рассмотрения инцидента FIS вынесла ему предупреждение за неспортивное поведение.
«Боже мой. Что он делает? Это ненормально. Кажется, британец немного подавлен. Он ничего не делал, а потом его бьют», — приводит слова Дальквист Expressen.
«Это что, боксёрский поединок? Если бы это произошло со мной, я бы сняла перчатки и дала отпор», — отметила Карлссон.
Сам эстонец не понял, за что получил предупреждение от FIS, назвав случившееся обычным гоночным инцидентом.
Эстонский лыжник умышленно ударил соперника кулаком. FIS вынесла ему предупреждение
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