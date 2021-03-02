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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 2 марта

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 2 марта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 2 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 2 марта

15:15 — лыжные гонки. Женщины. 10 км. Свободный стиль
20:00 — прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-137. Квалификация

В медальном зачёте чемпионата мира лидирует сборная Норвегии, на счету которой по 6 золотых и серебряных наград, а также 5 бронзовых (итого – 17 медалей). Вслед за ними расположились шведы – 4 медали (2 золота, 1 серебро и 1 бронза), а замыкает тройку лидеров медального зачёта Германия – 3 медали (1 золото и 2 сереба). Национальная команда России пока завоевала одну награду – золото Александра Большунова в скиатлоне 2x15.

Стало известно, кто из российских лыжниц выступит в коньковой «разделке» на ЧМ-2021
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