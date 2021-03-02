Терезе Йохауг — о сборных России и США: они жаждут реванша в ближайших гонках

Олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг предположила, что сборные России и США с особым настроем подойдут к ближайшим гонкам чемпионата мира в Оберстдорфе.
«Сборным России и США по силам изменить ситуацию на этом чемпионате мира. Я уверена, что они жаждут реванша в ближайших гонках. Мы будем следить за ними. Я знаю, что в свои лучшие дни они ужасно сильны», — приводит слова Йохауг Dagbladet.
Терезе объяснила спад в результатах женских команд России и США. На нынешнем чемпионате мира россиянки и американки пока не завоевали ни одной медали.
«Меня впечатляют команды, которые начинают сезон в ноябре и возвращаются домой лишь в марте. Нет ничего удивительного в том, что в определённые моменты сезона это сказывается. Случаются взлёты и падения. Ранее эти команды были в отличной форме и здорово выступали почти в каждой гонке. Вполне естественно, что может случиться небольшой спад», — сказала Йохауг.
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