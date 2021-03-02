Устюгов, уехавший с ЧМ из-за травмы, сможет выступить на чемпионате России

Лыжник Сергей Устюгов может выступить на чемпионате России, несмотря на травму левой ноги, полученной на чемпионате мира в Оберстдорфе.



«Сергей уже в Москве, он прошел обследование. Программа восстановления до конца пока не ясна, но, думаю, будут определенные физиотерапевтические назначения, покой от физических нагрузок. Сезон для него не закончен, если Сергей захочет выступать на чемпионате России и нога ему позволит, то почему нет? Это не такая травма, которая не позволила бы ему выступить. Спортсмены — это не обычные люди, у них всё совершенно по-другому. Иногда восстановление проходит быстрее, чем у обычного человека. Много еще зависит от психосоматики» — приводит РИА Новости слова главного врача сборной России Романа Эрлихмана.



Устюгов получил травму во время контрольной тренировки 21 февраля. Он вышел на старт в первой гонке ЧМ – индивидуальном спринте, и занял 5-е место. После этого он отказался участвовать в следующей гонке – командном спринте, и уехал из Германии.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.