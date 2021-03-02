Спицов: врачи сначала даже сказали, что перелома нет

Российский лыжник Денис Спицов, получивший накануне на тренировке перелом руки и вынужденный пропустить остаток чемпионата мира, рассказал, как происходило обследование.



«Серьёзные травмы происходят всегда тогда, когда падения нелепые и внешне не такие тяжёлые. К сожалению, так получилось, что у меня перелом. Даже не знаю, что сказать. Вчера все специалисты настаивали, что никакого перелома нет. Не было никакого отёка, жёсткой боли синяка — абсолютно никаких симптомов перелома. Даже когда приехали в больницу, там специалист сказал, что перелома нет, но на всякий случай надо сделать снимок. Снимок показал, что всё-таки есть перелом, причём довольно неприятный. Он спиральный, вдоль всей кости.



Сначала специалист заявил, что всё-таки есть возможность бежать. То есть если обезболить один-два пальца и зафиксировать эту часть в трёх положениях, можно было бы сгибать пальцы и бежать. Но был определённый риск усугубить и получить более серьёзную травму — оскольчатый перелом или разрыв мягких тканей. Приняли решение не рисковать.



Хочется верить, что успею восстановиться к чемпионату России и хотя бы пробежать какие-то гонки. 5 марта улетаю в Москву, а 6-го запланирована операция на утро. Всё-таки придётся оперировать, вкручивать винты, чтобы ускорить восстановление. Специалисты говорят, что смогу держать палку уже через две недели. Не знаю, как это будет на самом деле. Верим в лучшее. Это не лангетка Непряевой, но моя лангетка сформирована по тому же принципу. У нас, к сожалению, уже есть такой печальный опыт. В принципе, специалисты действуют по отработанной схеме. Девушкам сегодня желаю удачи и как можно грамотнее проходить спуски», — сказал Спицов в эфире «Матч ТВ».