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Норвежское СМИ назвало слова Вяльбе о телефонах «гонкой против собственных спортсменов»

Норвежское СМИ назвало слова Вяльбе о телефонах «гонкой против собственных спортсменов»
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Норвежское СМИ Dagbladet отреагировало на заявление президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая допустила, что вернёт в российскую команду запрет на пользование соцсетями во время соревнований.

«Мы до этого отбирали телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жёсткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — сказала Вяльбе.

Dagbladet назвал это «гонкой против собственных спортсменов». Издание добавило, что не смогло расспросить Вяльбе о ситуации.

Ранее ситуацию прокомментировал также тренер сборной Норвегии Эрик Носсум: «Мне есть чему поучиться у Елены Вяльбе, когда дело доходит до установки требований для спортсменов, но если бы я попытался ввести здесь некоторые ограничения на использование социальных сетей, я бы вероятно, остался без работы. Или был бы с таким же глазом, как у одной из сестёр Венг. У меня есть спортсмены, которые уделяют много времени соцсетям. Здесь это чуть ли не самое важное времяпрепровождение».

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