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Йохауг превзошла Ларису Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира

Йохауг превзошла Ларису Лазутину по количеству золотых наград на чемпионатах мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг, одержавшая сегодня, 2 февраля, победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) выиграла 12-ю золотую награду на чемпионатах мира. Таким образом она опередила по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину (11 побед). Больше побед на мировых первенствах одерживала ещё одна представительница Норвегии Марит Бьорген (18), а также советская и российская лыжница Елена Вяльбе (14).

Помимо 12 золотых медалей чемпионата мира Терезе Йохауг завоёвывала золото на Олимпийских играх, становилась двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте. У норвежки также две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Кроме того, она является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.

Терезе Йохауг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира
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