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Легкоатлетка Елена Седова была признана невиновной в нарушении антидопинговых правил

Легкоатлетка Елена Седова была признана невиновной в нарушении антидопинговых правил
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Российская легкоатлетка Елена Седова была признана невиновной дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе юридического агентства Clever Consult, представлявшего интересы спортсменки.

В результате перепроверки допинг-пробы, взятой в начале 2015 года и хранившейся в Московской лаборатории до момента передачи экспертам Всемирного антидопингового агентства весной 2019 года, Елена обвинялась в применении препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристы смогли доказать, что в действиях Елены отсутствовал элемент вины или халатности, так как она использовала препарат в 2014 году, когда триметазидин был запрещён лишь в соревновательный период.

31-летняя Седова специализируется в беге на длинные дистанции. Елена — чемпионка России в помещении на дистанции 5 000 м, победительница Мемориала братьев Знамеских в беге на 5 000 м и 10 000 м.

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