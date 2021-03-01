«Обнадёживающая новость». Привалова — об утверждении плана по восстановлению ВФЛА

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала утверждение Советом World Athletics Стратегического плана по восстановлению ВФЛА. После этого, на ближайшем заседании Совета, которое пройдёт 17-18 марта, будет рассмотрен вопрос о возвращении нейтрального статуса российским легкоатлетам.

«Это очень хорошая и обнадёживающая новость. В первую очередь для наших спортсменов. Вопрос возвращения им нейтрального статуса и возможность выступать на международных стартах для нас — в приоритете. От лица ВФЛА хочу поблагодарить экспертов World Athletics Маргариту Пахноцкую, Владаса Станкевичуса и Питера Николсона за существенное содействие в подготовке плана, а также обновлённую команду ВФЛА, которая приступила к работе над планом в августе 2020. Я благодарю Министерство спорта Российской Федерации за огромную помощь в работе над Стратегическим планом. Большую поддержку оказал и Олимпийский комитет России. За последние месяцы был налажен конструктивный диалог с представителями Рабочей группы World Athletics, ВФЛА благодарит членов РГ за быстрое реагирование и помощь в формирование плана. Впереди – большая работа по возвращению российской лёгкой атлетики в международную легкоатлетическую семью», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.