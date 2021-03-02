Стал известен состав сборной России на мужскую «разделку» на ЧМ-2021 в Оберстдорфе
Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
На сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщается, что в гонке примут участие Александр Большунов (стартует 22-м), Иван Якимушкин (24), Андрей Мельниченко (26) и Артём Мальцев (30).
Гонка состоится завтра, 3 марта. Начало — в 15:15 мск.
Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.
Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.
Стал известен состав сборной Норвегии на мужскую 15-километровую гонку на чемпионате мира
Рекомендуем вам
- 2 марта 2021
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:18
-
20:45
-
20:09
-
19:44
-
19:26
-
19:21
-
18:40
-
18:24
-
18:02
-
17:43
-
17:37
-
17:26
-
17:24
-
16:56
-
16:51
-
16:42
-
16:37
-
16:37
-
16:34
-
16:29
-
16:05
-
16:03
-
15:25
-
15:23
-
15:18
-
15:05
-
13:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам