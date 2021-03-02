Стал известен состав сборной России на мужскую «разделку» на ЧМ-2021 в Оберстдорфе

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на мужскую гонку на 15 км свободным стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

На сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщается, что в гонке примут участие Александр Большунов (стартует 22-м), Иван Якимушкин (24), Андрей Мельниченко (26) и Артём Мальцев (30).

Гонка состоится завтра, 3 марта. Начало — в 15:15 мск.

Сегодня, 2 марта, на чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место, Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й.

Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.