Норвегия завоевала седьмое золото и уверенно лидирует в медальном зачёте лыжного ЧМ

Вчера, 2 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) состоялась индивидуальная гонке. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Это золотая медаль стала седьмой для сборной Норвегии на этом турнире.



На счету национальной команды Швеции стало на одну серебряную и бронзовую медали больше: второе место в индивидуальной гонке заняла шведка Фрида Карлссон. Замкнула тройку лидеров её соотечественница Эбба Андерссон.



В активе сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт



1. Норвегия – 7 золотых – 6 серебряных – 5 бронзовых (18 медалей)

2. Швеция – 2-2-2 (6)

3. Германия – 1-2-0 (3)

4. Словения – 1-1-3 (5)

5. Австрия – 1-0-2 (3)

6. Россия – 1-0-1 (2)

7. Польша — 1-0-0 (1)

8. Финляндия — 0-2-0 (2)

9. Швейцария – 0-1-0 (1)

10. Япония — 0-0-1 (1).