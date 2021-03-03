Норвегия завоевала седьмое золото и уверенно лидирует в медальном зачёте лыжного ЧМ

Вчера, 2 марта, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) состоялась индивидуальная гонке. Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Это золотая медаль стала седьмой для сборной Норвегии на этом турнире.
На счету национальной команды Швеции стало на одну серебряную и бронзовую медали больше: второе место в индивидуальной гонке заняла шведка Фрида Карлссон. Замкнула тройку лидеров её соотечественница Эбба Андерссон.
В активе сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта.
Оберстдорф, Германия. Медальный зачёт
1. Норвегия – 7 золотых – 6 серебряных – 5 бронзовых (18 медалей)
2. Швеция – 2-2-2 (6)
3. Германия – 1-2-0 (3)
4. Словения – 1-1-3 (5)
5. Австрия – 1-0-2 (3)
6. Россия – 1-0-1 (2)
7. Польша — 1-0-0 (1)
8. Финляндия — 0-2-0 (2)
9. Швейцария – 0-1-0 (1)
10. Япония — 0-0-1 (1).
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