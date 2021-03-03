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Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 3 марта

Расписание чемпионата мира — 2021 по лыжным видам спорта в Оберстдорфе на 3 марта
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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С 24 февраля по 7 марта в Оберстдорфе (Германия) проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований на сегодня, 3 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Оберстдорф, Германия
Расписание соревнований на 3 марта

15:15 — лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
19:15 — прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-137.

Напомним, в медальном зачёте чемпионата мира продолжает уверенно лидировать сборная Норвегии. Вчера, 2 марта, норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу в индивидуальной гонке. Это золотая медаль стала седьмой для национальной команды Норвегии на этом турнире. В активе сборной России золото Александра Большунова, которое он добыл в скиатлоне, а также бронза Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте. С двумя медалями российская команда занимает шестое место.

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