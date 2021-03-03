Фрида Карлссон оценила слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России

Лыжница сборной Швеции Фрида Карлссон прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.

«Как мне кажется, это всё индивидуально. Некоторые могут получить энергию от просмотра чего-то забавного в социальных сетях, в то время как это может отнять энергию у других, которые начинают слишком много думать и, возможно, нагружают мозг.

Глава федерации не должна такое говорить, они же не дети», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Тренер Норвегии оценил слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России

Вчера, 2 марта, на ЧМ по лыжным гонкам состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.

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