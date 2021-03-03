Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фрида Карлссон оценила слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России

Фрида Карлссон оценила слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Аудио-версия:

Лыжница сборной Швеции Фрида Карлссон прокомментировала слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Вяльбе не исключила, что вернёт в национальную команду запрет на общение в соцсетях во время соревнований.

«Как мне кажется, это всё индивидуально. Некоторые могут получить энергию от просмотра чего-то забавного в социальных сетях, в то время как это может отнять энергию у других, которые начинают слишком много думать и, возможно, нагружают мозг.

Глава федерации не должна такое говорить, они же не дети», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Тренер Норвегии оценил слова Вяльбе о возможном запрете на соцсети в сборной России

Вчера, 2 марта, на ЧМ по лыжным гонкам состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км коньковым ходом. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг, лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая пятое место.

Чемпионат мира по лыжным гонкам 2021 — полное расписание.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021