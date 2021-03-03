Гандболистка «Астраханочки»: проигрывать можно по-разному. Но не в 10 мячей — это обидно

Гандболистка «Астраханочки» Эвелина Аношкина прокомментировала поражение в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 20:30. Самыми результативными гандболистками в составе «Ростова-Дон» стали левая полусредняя Анна Сень и левая крайняя Полина Кузнецова — на их счету по 6 забитых мячей. В составе гостей больше всех мячей забила Дарья Самохина (7).



«Проигрывать можно по-разному. Но не в десять мячей, как сейчас – это обидно. Конечно, не хватает нашего лидера Карины Сабировой – и в нападении, и в защите», — приводит слова Аношкиной официальный сайт ростовского клуба.

«Астраханочка» поборется со «Звездой» (Московская область) в матче за третье место. В финале встретятся «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».