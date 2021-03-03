Гандболистка «Астраханочки»: проигрывать можно по-разному. Но не в 10 мячей — это обидно
Гандболистка «Астраханочки» Эвелина Аношкина прокомментировала поражение в полуфинальном матче Кубка России с «Ростовом-Дон» со счётом 20:30. Самыми результативными гандболистками в составе «Ростова-Дон» стали левая полусредняя Анна Сень и левая крайняя Полина Кузнецова — на их счету по 6 забитых мячей. В составе гостей больше всех мячей забила Дарья Самохина (7).
«Проигрывать можно по-разному. Но не в десять мячей, как сейчас – это обидно. Конечно, не хватает нашего лидера Карины Сабировой – и в нападении, и в защите», — приводит слова Аношкиной официальный сайт ростовского клуба.
«Астраханочка» поборется со «Звездой» (Московская область) в матче за третье место. В финале встретятся «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада».
Гандболистка «Ростова-Дон» Габисова: партнёрши по команде в защите сражались как львицы
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
11:29
-
11:09
-
10:38
-
10:22
-
09:56
-
09:52
-
09:46
-
09:41
-
09:38
-
09:31
-
09:13
-
09:06
-
08:00
-
00:59
-
00:28
-
00:06
- 2 марта 2021
-
23:41
-
23:25
-
22:52
-
22:49
-
22:35
-
22:23
-
22:20
-
22:00
-
21:50
-
21:47
-
21:18
-
20:45
-
20:09
-
19:44
-
19:26
-
19:21
-
18:40
-
18:24
-
18:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам