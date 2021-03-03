Кершоу оценил шансы России ниже Норвегии и Швеции в женской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Чемпион мира 2011 года в командном спринте, победитель этапов Кубка мира, участник четырёх Олимпиад (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатов мира канадский лыжник Девон Кершоу рассказал об ожиданиях от женской эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе, которая состоится завтра, 4 марта. По его мнению, наилучшие шансы на победу у сборных Норвегии и Швеции.

«Йохауг невероятна. В женской эстафете будет очень сложно бороться с Норвегией, у которой есть такая лыжница. Но у Швеции более ровный и мощный состав. Думаю, всё-таки шведки справятся. Очень сложно быть норвежским тренером и решать, куда ставить Терезе. Знаю, они думают о том, чтобы поставить Йохауг на «классику», но после выступлений Терезы в скиатлоне и на «десятке» я бы её поставил на «конёк».

Дальше — Россия. Я был очень сильно удивлён, не увидев во вчерашнем стартовом протоколе Кирпиченко. Она ведь прекрасно выглядела в скиатлоне. У Ступак вчера получилась плохая гонка, но Юлия никогда и не считалась специалистом этой дисциплины. Да, знаю, что у неё были медали раньше, но ей лучше даётся «классика». Непряева только-только восстановилась от двойного перелома. А Сорина здесь очень хороша.

Полагаю, Норвегия, Швеция и Россия должны считаться основными претендентами на медали. А сборная США — очень серьёзный претендент на то, чтобы включиться в эту тройку», — рассказал Кершоу в подкасте FasterSkier.