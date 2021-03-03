Йохауг: если я хочу побеждать в Пекине, мне нужно подняться выше в горы

12-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам Тереза Йохауг рассказала о плане подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Норвежка сказала, что уже летом собирается тренироваться в высокогорье.



«Если я собираюсь в Пекин, мне нужно подняться выше в горы. Я не хочу ехать на Олимпиаду, не будучи к ней максимально подготовленной. Этим летом я должна подняться выше в горы для тренировок, если я хочу оптимально выступить на Олимпиаде», — приводит слова Йохауг TV 2.



Лыжные гонки в Пекине пройдут на высоте около 1700 метров. Нынешний чемпионат мира в Оберстдорфе проходит на высоте около 850 метров.



С этим планом согласен эксперт телеканала TV 2 Петтер Скинстад: «Йохауг на 100 процентов права. И она, и остальные должны подняться на высоту уже к началу лета. Три тренировочных цикла по три недели — это минимум того, что должно быть в программе. В первую очередь это делается для акклиматизации. Чем больше дней проводятся на высоте, тем больше шансов на успех».

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