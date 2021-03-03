Сборная Норвегии по лыжным гонкам отменила встречу с журналистами на ЧМ
Сборная Норвегии по лыжным гонкам, опасаясь риска распространения коронавируса, отменила встречу с журналистами на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Планируется, что общение будет проходить в онлайн-формате. Об этом сообщает норвежское издание ABC Nyheter, ссылаясь на слова менеджера национальной сборной.
Изначально планировалось, что норвежцы встретятся с журналистами сегодня, 3 марта, в 17:00 мск. Вместо этого будет проведена онлайн-конференция.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился лидер мужской сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Хальвор Эгнер Гранеруд. Вскоре после этого сборная Италии, в которой были зафиксированы положительные тесты на коронавирус, в полном составе снялась с чемпионата мира.
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