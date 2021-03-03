Крянин: Большунов неправильно распределил силы

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказал мнение, чего не хватило Александру Большунову, чтобы взять медаль в гонке на 15 км на ЧМ в Оберстдорфе.
«У Большунова есть силы бежать все гонки, просто он немного неправильно распределил силы, поэтому и уступил норвежцам. 15 км — коварная дистанция. Надо начинать спокойно и беречь силы на последний круг. Если бы Саша начал таким образом – смог бы доработать последний круг и боролся бы за первое место. Может быть, слишком сильно хотел. Первые три километра сильно сказались в конце.
Надо настраиваться на эстафету. У нас ребята практически все из десятки — хорошая равная команда, которая может бороться за первое место. Но только Большунов может побороться с Клебо на четвёртом этапе. До этого — как сложится», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 3 марта 2021
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