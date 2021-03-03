Сундбю — Устюгову: возвращайся, мужик

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира, в которой ему удалось занять седьмое место.

«Я пока не определился, продолжу ли карьеру. Но, конечно, бороться за седьмые места — это не для меня. Семья тоже ждёт меня дома. Посмотрим. Решение приму не сегодня.

Ужасно, что Устюгов не может выступать. Возвращайся, мужик. Будь лучшим в следующем сезоне. И привет Бессмертных», — сказал Сундбю в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Большунов стал лучшим среди россиян. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.