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Норвежский тренер оценил отказ Большунова дать комментарий СМИ по итогам «разделки» на ЧМ

Норвежский тренер оценил отказ Большунова дать комментарий СМИ по итогам «разделки» на ЧМ
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
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Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал отказ российского лыжника Александра Большунова дать комментарий представителям прессы по итогам индивидуальной гонки коньковым ходом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Напомним, в гонке Александр занял четвёртое место, став лучшим из россиян.

«Я понимаю, что Большунов разочарован, потому что сегодня он был главным фаворитом. Но нет никакой опасности в том, чтобы поговорить с журналистами, ведь никто не собирается его добивать. Можно было бы просто остановиться и дать пару комментариев», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума Expressen.

Победу в «разделке» одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

Александр Большунов отказался общаться с журналистами после 4-го места в «разделке» на ЧМ
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