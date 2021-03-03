Норвежский тренер оценил отказ Большунова дать комментарий СМИ по итогам «разделки» на ЧМ

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал отказ российского лыжника Александра Большунова дать комментарий представителям прессы по итогам индивидуальной гонки коньковым ходом на 15 км на чемпионате мира в Оберстдорфе. Напомним, в гонке Александр занял четвёртое место, став лучшим из россиян.
«Я понимаю, что Большунов разочарован, потому что сегодня он был главным фаворитом. Но нет никакой опасности в том, чтобы поговорить с журналистами, ведь никто не собирается его добивать. Можно было бы просто остановиться и дать пару комментариев», — приводит слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюра Носсума Expressen.
Победу в «разделке» одержал норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд. Второе место занял его соотечественник Симен Хегстад Крюгер. Замкнул тройку сильнейших ещё один норвежец Харальд Эстберг Амундсен.
- 3 марта 2021
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